وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا "بالإجماع" اليوم الاثنين على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واشار وزير الخارجية الاسباني بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الى اننا "وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".