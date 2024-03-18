شاهد عيان بمجمع الشفاء الطبي: الاحتلال لم يسمح بإخلاء الأطفال من داخل المستشفى



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال شاهد عيان من داخل مجمع الشفاء الطبي، اليوم الاثنين، إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطوق المستشفى وقوات الجيش تخلي المواطنين من داخله واعتقلت عددا منهم.

وأكد شاهد العيان في تصريحاته لقناة "الجزيرة مباشر"، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بإخلاء أي من الأطفال من داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأوضح أن المجمع الطبي الواقع بمدينة غزة خرج عن الخدمة كليا ويوجد مصابون بالرصاص ملقون على الأرض.

من جانبها، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم الاثنين، إنه لا مبرر لتنفيذ إسرائيل هجوما على مجمع الشفاء ويجب عدم استخدام المستشفيات من جانب أي طرف.

وأكدت هاريس في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" أن على كل الأطراف أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي وتسمح بمواصلة عمل المستشفيات في غزة، موضحة أن المساعدات التي دخلت حتى الآن غير كافية لتلبية احتياجات السكان في القطاع.