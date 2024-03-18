شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يشكر وزيرة الهجرة السابقة والسفيرة سها الجندى: تستحق كل المحبة والتقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن جميع الشكاوى التي تتلقاها وزارة الهجرة الممثلة كل مصري في الخارج، نبحث فيها ونضع لها الحلول.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب شريف الجابرى، وأكثر من عشرين عضوا، من الأعضاء، لاستيضاح.

وأشارت إلي أنها تعزز الانتماء لدى المصريين في الخارج من الطلاب عبر تنظيم رحلات من خلال المؤسسات المصرية في الخارج للأبناء سواء علي المستوى الجامعي أو فوق الجامعي أو ما قبل مرحلة التعليم، مضيفة :" نعمل من خلال هذه الرحلات علي دمج العلاقات والتعرف علي تاريخ مصر والتأكيد علي أن مصر جاءت ثم جاء التاريخ وأثرت في الإنسانية، كما أننا نطلع هؤلاء علي كل الجديدة سواء العاصمة الإدارية المصانع والصناعات الوطنية، كما يتم أيضا تنظيم جلسات نقاشية مع دولة رئيس الوزراء والمسئولين ونفتح الأحاديث من القلب".

وأشارت إلي أن أبناء المصريين المهاجرين يريدون العودة إلي مصر لأن لديهم شعور بالانتماء.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التحية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، على جهودها في ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، من خلال العديد من المبادرات والجهود.



من جانبها وجهت السفيرة سها جندي، التحية لرئيس مجلس الشيوخ، على ذكره للوزيرة السابقة والإشادة بجهودها، مشيرة إلى أن السفيرة نبيلة مكرم تستحق كل المحبة والتقدير على المجهود الذي قامت به.

وأوضحت أن هناك بروتوكول مع مؤسسات مصرية لتنظيم جولات ومناقشات عن الانتماء للدارسين في الخارج.