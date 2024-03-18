شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تعليقا على مسلسل بابا جه: الانفصال عن الزوج "اللى زي قلته" إنقاذً للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علقت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على دور الفنان أكرم حسني فى مسلسل بابا جه والذى يعرض فى رمضان ضمن قائمة أعمال شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقولها "الأب الذى لا يصرف ولا بيعمل حاجة وقاعد زي قلته لا يحاسب عليه قانونيا ولكن الزوجة عليها عامل كبير بأنها تحاول ألا تؤثر على نفسية طفلها وسماع شجارهم سويا".

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحها لـ ”الخليج 365” أن الطفل ليس له ذنب فى كون والده سلبي وعلينا الحفاظ على الأطفال وعدم تعرضهم لسماع كلمات مثل "بابا مالوش لازمة" وغيرها من الكلمات الصادمة على والدهم منعا لتأثرهم نفسيا لأنه مهما حدث هو والدهم.

وشددت على أنه طالما الزوجة لا تتحرك وتقف صامتة أمام سلبية زوجها فليس لها الحق فى تشويه صورة زوجها أمام أطفالهما، ولكن مثل هذا الشجار يكون بينهما مع مراعاة عدم تواجد الأطفال.

ومن ناحية أخرى قالت "أن هذا النوع من الرجال من الصعب تغييره نظرا لتربيته الخاطئة ولذلك لا نستطيع محاسبة الزوج قانونيا على تربيته الخاطئة ولكن نستطيع وضع بند المسؤولية المادية الكاملة من جهة الأب وإذا لم ينفذها يحرم من الأبناء، كما وجهت نصيحة للزوجة التى تجد زوجها فى حالة سلبية ميؤوس منها أن تلجأ إلى القضاء ففى مثل هذه الحالة الإنفصال يعتبر انقاذ للأبناء من ضياع الشخصية وجعلهم غير أسوياء لذلك لا بد من توجيه الأم لإنقاذ أبنائها من رجل لا يتحمل المسؤولية التى تعتبر حق من حقوق الإنسانية.