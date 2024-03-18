شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بالشيوخ توصى بمشاركة الوزارات فى إجراءات الوقاية من هجوم الجراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى ، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النواب أحمد جلال أبو الدهب واللواء مجدى القاضي ومحمود أبو سديرة، بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للوقاية من هجوم أسراب الجراد وتأثيرها على الزراعة المصرية.



وأكد النواب مقدمو الاقتراح برغبة، تعرض مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ، لهجوم شرس من أسراب الجراد الصحراوي الأصفر القادمة من السودان، حيث تجاوز الجراد الحدود المصرية بأعداد هائلة والتي تغطي مساحات واسعة تصل إلى عشرات الكيلومترات، وانتشر في مناطق متفرقة، مما تسبب في إلحاق أضراراً بالغة بالأشجار والزراعات الجبلية.

واقترح النواب ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد الصحراوى، كإجراء احترازي لمنع وصول أية تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية في الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة، حفاظاً على الإنتاج الزراعي، والبحث عن ظهور أي تجمعات للجراد بالوديان والجبال الوعرة بالمناطق الحدودية.



وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، أهمية ذلك الموضوع نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائى الذى يعد أمن قومى.

وقال الجبلي، إن خطورة ذلك الجراد تكمن في عدم وجود قواعد ثابتة لمواعيد ومناطق دخوله للبلاد، ما يتطلب الاستعداد الدائم وسرعة التعامل مع أى حالات يتم رصدها.

فيما دعا النائب محمود أبو سديرة، إلي أهمية دراسة الأثر البيئى للمبيدات المستخدمة في مواجهة ذلك الجراد.

وقال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة، إن الجراد الصحراوي من الآفات العابرة للحدود، و له بلاد محددة يتكاثر فيها، وأنه كثيف التكاثر حيث تضع الجرادة الواحدة نحو 500 بيضة، ويتم انتقاله عبر الرياح في شكل أسراب.

وأضاف، أن هناك مواسم للانتقال، وأن رجال المكافحة في عملية مسح دائم ومتواجدين في المناطق المتوقع أن يدخل منها الجراد.



وتابع: فوجئنا في شهر 11 الماضي، دخول أسراب من الجراد في منطقة حلايب وشلاتين، وتم حصرها و التعامل بشكل جيد، ولكن يتم دخول أسراب ثانية، ووصلنا إلى 82 سرب جراد.

وأضاف "نسيطر علي الوضع نتيجة الاستجابة السريعة"، مشيرا إلى سعيهم للتنسيق مع منظمة الفاو للحصول على دعمها في ذلك الملف، كما طالب بزيادة موازنة إدارة المكافحة ودعمها بالكوادر البشرية لنتمكن من القيام بدورها.



وأيده النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى، مؤكدا أهمية العنصر البشرى والموارد المالية، قائلا: مهما صرفنا في المكافحة، فهو لاشئ مقابل الحفاظ علي الانتاج الزراعى وحماية الأمن الغذائي.



ودعا النائب محمود أبو سديرة، أن يكون لوزارتي التنمية المحلية والبيئة إسهامات في ذلك الملف، بالإضافة إلي مشاركة القرى السياحية علي سواحل المحافظات، فيما اقترح النائب عبد الفتاح دنقل، فرض رسم بسيط علي كل فدان زراعة، يتم تخصيصه للمكافحة.



وقال د عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، انتن ملف الجراد من الملفات الهامة بوزارة الزراعة، مؤكدا وجود متابعة يومية مع الدول المجاورة التى ينتقل منها الجراد.

وأشار إلى أن الوزارة سارعت بالتعامل مع واقعة دخول الجراد في شهر نوفمبر الماضي، حيث وجه وزير الزراعة بسرعة شراء كميات المبيدات اللازمة بالأمر المباشر، حفاظا علي الإنتاج الزراعي.

وتابع: نقوم برصد أسراب الجراد والمقاومة في نفس اليوم ومتابعة ما يحدث، حيث بلغت نسبة المكافحة 95% في المائة، وردا علي سؤال النواب، أكد أن المبيدات المستخدمة من الموصى بها دوليا.

وأوصت اللجنة بدعم وزارة الزراعة في ذلك الملف ومشاركة باقي الوزارات المعنية منها التنمية المحلية والبيئة في إجراءات الوقاية.