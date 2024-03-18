شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة الشيوخ" تكشف حقيقة تسجيل "إسرائيل "لأكلة الفلافل المصرية كموروث لشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، عن إعداد وزارة الثقافة ملفا كاملا لتوثيق أكلات الكشري والفول المدمس لدى اليونسكو كأحد المأكولات الشعبية المصرية .

يأتى ذلك على خلفية مناقشة اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة اقتراح برغبة حول ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للتراث الشعبي لأهميته فى توثيق الهوية الوطنية .

و شهد الاجتماع البرلماني الذى عقد مساء اليوم الأثنين مناقشات حول مزاعم اسرائيل تسجيل الفلافل أو الطعمية باعتبارها أحد الأطعمة الموروثة لشعبها .

وطالب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة من الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي توضيح حقيقة هذة المزاعم، وجاءت أجابتها بالنفي حيث أكدت أن :اسرائيل أستخدمت بوقا إعلاميا كاذبا بإدعاء اتخاذ خطوات لتسجيل الطعمية باعتبارها أكله تخص شعبها .

وأستطردت الدكتورة نهلة الإمام قائلة :الطعمية أحد المأكولات الشعبية المصرية ،ونسعي خلال الفترة المقبلة إلي تسجيل عدد من المأكولات الشعبية الموروثة لدي اليونسكو ومن بينها طبق الكشري ،والسمسمية والعود والحنة وطبق الفول المدمس وهذا ما نعمل عليه حاليا .

وأشارت "الإمام " إلي أن هناك عدد 182 دولة موقعة على اتفاق اليونسكو وبالتالي يصعب تقدم جميع الدول سنويا للتسجيل ،ووفقا لضوابط منظمة اليونسكو سيتم التحكييم لعدد 68 مقترح مقدم من الدول هذا العام .

وأوضحت الدكتورة نهلة الإمام إلي أن مصر لديها 8 عناصر مسجلة لدى اليونسكو وياتى فى مقدمتها السيرة الهلالية والأراجوز وفن التحطيب والخط العربي ورحلة العائلة المقدسة

ولفتت الإمام إلي أن مصر تمتلك الأف من الموروثات التى يصعب تسجيلها، مشيرة إلي عدم انضمام دول مثل الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل واستراليا لاتفاق صون التراث غير المادي.

و طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة الحفاظ على التراث الشعبي المصري بإعتباره جزء لايتجزأ من الهوية الوطنية، مشيرا إلي أن التراث الشعبي المصري يعد مخزون ثقافى وأرث يبنغي على الاجيال توارثه .

وطالب النائب طارق تهامي عضو اللجنة بعودة إصدار مجلة الفنون الشعبية لأهميتها كأرث ثقافي وتنويري، وعقبت الدكتور نهلة الإمام مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي قائلة :للأسف واجهنا مشكلة في طباعتها بسبب الورق ولذلك توقف إصدارها ،ولكننا نعمل على احيائها مرة أخري .