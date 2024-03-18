أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن تواصلت نحو 45 دقيقة، بعد قطيعة دامت أكثر من شهر، في ظل الخلاف المتزايد بينهما حول إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي أثار تساؤلات حول الدعم الأميركي لإسرائيل على وقع الانتقادات العلنية المتصاعدة بين الجانبين.
وأشار نتنياهو إلى أن المحادثات شملت "التزام إسرائيل بتحقيق جميع أهداف الحرب: القضاء على حماس، والإفراج عن جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، خلال توفير المساعدات الإنسانية اللازمة التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: المحادثات مع بايدن شملت التزام إسرائيل بتحقيق جميع أهداف الحرب في غزة وتوزيع المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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