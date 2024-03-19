شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن الجدول الزمنى لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات عقدت اجتماعاً مساء اليوم تم خلاله وضع الضوابط الخاصة بالترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والجدول الزمنى للعملية الانتخابية لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية بدءاً من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم غدا مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية والتفاصيل الخاصة بها .

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعا مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى وحضور كلا من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عيد العزيز وسامح عبدالله وأسامة ابو باشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة ومروة السيسى الأمين العام والمستشار مدحت لاشين المستشار القانونى لرئيس الهيئة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية يوم 31 مارس الحالي وحتى يوم 4 أبريل القادم.

وقررت الهيئة فى اجتماعها تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحـــمــد مــخــتــار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة و الأستاذ وليــد عــبد العـزيز عضو الهيئة الوطنية للصحافة والأستاذ أســامة أبــو بــاشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة والأستاذة الشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة والأستاذة مــروة الســيسـي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة و المستشار مـــدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة