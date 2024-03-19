انت الان تتابع خبر الوطني الكردستاني: ملتزمون بموعد اجراء انتخابات برلمان الإقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، التزامه بموعد اجراء انتخابات برلمان الإقليم، معتبراً إياها افضل وسيلة لتعزيز الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد سعدي احمد بيره في بيان، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم بموعد اجراء انتخابات برلمان كردستان في 10/6/2024، كما قرره رئيس اقليم كردستان".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني يعتقد بان انتخابات برلمان كردستان افضل وسيلة لتعزيز الديمقراطية وتجاوز هذه المرحلة المتأزمة على المستوى الداخلي والمنطقة بشكل عام".

ولفت بيره الى أن "تفعيل برلمان كردستان مهم لتنفيذ المهام القانونية والرئيسية ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تواجه جماهير شعب كوردستان".

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الاثنين، عدم مشاركته في انتخابات برلمان كردستان "لمخالفتها القانون"، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة "غير دستورية".