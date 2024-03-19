حزب الله: استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا وتجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط الموقع

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من مساء يوم ‏الثلاثاء 19-03-2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وفي بيان اخر، اعلم حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:15 من مساء يوم ‏الثلاثاء 19-03-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

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