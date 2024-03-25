الحكومة البريطانية اتهمت منظمات مرتبطة بالصين بتنظيم حملتين إلكترونيتين "خبيثتين" ضد بلادها

اتهمت الحكومة البريطانية، "منظمات مرتبطة ببكين بتنظيم حملتين إلكترونيتين "خبيثتين" طالتا اللجنة الانتخابية وبرلمانيين".
وأعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية التي تشرف على الانتخابات في المملكة المتحدة في آب 2023، بدون أن تذكر اسم الصين، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني من "جهات معادية" تمكنت من الوصول إلى نظامها منذ أكثر من عام.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن "الهجوم طال خوادم تضم نسخا من سجلات انتخابية تحتوي على بيانات 40 مليون ناخب". موضحة أن "محاولات التدخل هذه في النظام الديمقراطي للمملكة المتحدة باءت بالفشل".
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