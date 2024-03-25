بوتين: روسيا تعرف مرتكبي هجوم "كروكوس" الإرهابي ولكنها مهتمة بمعرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كل من "ساعد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو".

وذكر بوتين خلال اجتماع بشأن الإجراءات المتخذة بعد الهجوم الإرهابي، "زملائي الأعزاء، أود أولا وقبل كل شيء أن أعرب مرة أخرى عن عميق تعازي لأسر وأصدقاء الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي الوحشي الدموي في 22 آذار، في الهجوم على مجمع كروكوس".

وأكد بوتين أن المجتمع الروسي أظهر نموذجاً للتضامن الحقيقي والوحدة والدعم المتبادل بعد العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"، مشددا على أن "روسيا تعرف مرتكبي هجوم "كروكوس" الإرهابي، ولكنها مهتمة بمعرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه".

وبيّن بوتين أن "الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس" في كراسنوغورسك نفذه إسلاميون متطرفون"، لافتا الى اننا "نعلم أن الجريمة ارتكبت على أيدي إسلاميين متطرفين، الذين يحارب العالم الإسلامي نفسه أيديولوجيتهم منذ قرون".

وأضاف أنه رغم الألم العام والحزن والرغبة المشروعة بمعاقبة الإرهابيين إلا أنه يجب إجراء التحقيق بموضوعية ودون تحيز"، موضحا أن "أميركا تحاول بطرق مختلفة إقناع الجميع بأنه لا يوجد أي أثر لكييف في الهجوم الإرهابي الدموي في "كروكوس" وأن "داعش" هي المسؤول".