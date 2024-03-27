علماء الفلك يحددون أول أيام عيد الفطر وغرة شوال

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رابح، خلال نشرة الحسابات الفلكية، أن "هلال شهر شوال 1445 هجرية سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء يوم الرؤية بتوقيت القاهرة المحلي الإثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 نيسان 2024".



وأوضح أنه "يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية الإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 10 و11 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقتين وعشرين دقيقة".

