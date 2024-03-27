الجيش الإسرائيلي: عمق لبنان يتحول لمنطقة حرب وحتى الآن لم تتوفر الشروط للتوصل لاتفاق مع حزب الله

نلقت صحيفة "هآرتس" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قوله إنّ "عمق لبنان يتحول إلى منطقة حرب وحزب الله بدأ يخاطر".
ولفت إلى "أننا رصدنا إطلاق 110صواريخ من لبنان على إسرائيل خلال اليومين الماضيين".
إلى ذلك، أشار إلى أنّه "حتى الآن لم تتوفر الشروط للتوصل لاتفاق مع حزب الله"، موضحًا أنّه "ربما تسهم صفقة تبادل الأسرى بغزة في التوصل لاتفاق أيضًا مع لبنان".
وذكر أنّه عندما يتلق الجيش توجيهات من المستوى السياسي للقيام بعمل عسكري في لبنان، "فسوف ينفذونها. لكننا لاحظنا أن التوصل إلى اتفاق أفضل من المواجهة العسكرية".
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