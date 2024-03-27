بلدة الهبارية شيّعت شهداء جمعية الإسعاف اللبنانية الذين سقطوا إثر غارة إسرائيلية

شيّعت بلدة الهبارية ومناطق العرقوب ومرجعيون ووادي التيم، شهداء جمعية الإسعاف اللبنانية المشرفة على جهاز الطوارئ والاغاثة في قضاء حاصبيا، الذين سقطوا إثر غارة إسرائيلية.
وحضر التشييع حشودًا غفيرة من الفعاليات الدينية والسياسية والحزبية، ورؤساء بلديات ومخاتير، وكانت كلمات عديدة أكدت على استنكار الجريمة التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الآمنين في لبنان وغزة.
وقد أمّ الصلاة عن روح الشهداء مفتيمرجعيون وحاصبيا الشيخ اسماعيل دلي في قاعة مسجد الناصر صلاح الدين وسط الهبارية.
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