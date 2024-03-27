ممثل "اليونيسف" في لبنان أكّد الاستمرار في دعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات

التقى سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، ممثل منظمة اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر الذي أكّد "استمرار اليونيسف في دعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية"، مؤكدًا أيضًا "التنسيق مع سفارة فلسطين والحكومة اللبنانية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا وبذل الجهد من اجل حشد الموارد في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف صعبة واستثنائية".
بدوره نوه دبور بـ"جهود اليونيسف في التخفيف من معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان"، مؤكدًا "حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية بتقرير المصير".
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