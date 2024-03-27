القصف الاسرائيلي يطال ميس الجبل وعيترون وعدد من الاصابات بغارة على الناقورة

نفذ الطيران الاسرائيلي غارة استهدفت أحد المقاهي في بلدة الناقورة، ولفتت المعلومات الاولية الى ان العدوان على بلدة الناقورة تسبب بوقوع عدد من الاصابات تعمل سيارات الاسعاف على اجلائهم الى مستشفيات مدينة صور.

كما طال القصف المدفعي المعادي اطراف بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩ الغربية لجهة ⁧‫وادي السلوقي، وعلى أطراف بليدا لجهة بلدة عيترون.