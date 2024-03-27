وزارة الزراعة تتابع نشر متوسط أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة

اعلنت وزارة الزراعة انها تتابع حركة اسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة بشكل يومي لوضع متوسط للاسعار امام الرأي العام منعاً للتلاعب، ولانسياب السلع بشكل سلس في الاسواق، وتضع بين ايديكم متوسط الاسعار، على ان يصدر بشكل منتظم مرتين في الأسبوع. وفيما يلي نشرة الخميس 21 آذار 2024:

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