أفادت لجنة التحقيق الروسية، أنه "تم حتى اللحظة التعرف على هويات 84 من جثث ضحايا العمل الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول"، من بينها جثث لخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا".
وأفادت لجنة التحقيق الروسية، يوم الاثنين 25 آذار الجاري باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين، ومن ضمنهم المنظمون.
واوضحت "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التحقيق الروسية: التعرف على 84 جثة لضحايا الهجوم الإرهابي في "كروكوس" بينهم 5 أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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