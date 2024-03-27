وزارة الخزانة في بريطانيا تفرض عقوبات على شخصين مرتبطين بشبكة إعلامية تدعم حماس

اعلنت وزارة الخزانة في بريطانيا إنها فرضت عقوبات على شخصين لتقديمهما الدعم المالي لشبكة إعلامية تقول الحكومة إنها تدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وتشجع “الإرهاب”.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان، إنها فرضت عقوبات على عظمة سلطانة ومصطفى عياش بموجب سلطات مكافحة الإرهاب المحلية وإن كليهما سيخضع لتجميد كامل للأصول بسبب دعم شبكة “غزة الآن” الإعلامية.

واوضحت وزارة الخزانة في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت أيضا اليوم الأربعاء عقوبات على ما وصفتها بشبكة لجمع الأموال مرتبطة بحماس.

وحظرت بريطانيا حماس في عام 2021. وبموجب قانون الإرهاب، فإن أي شخص يعبر عن دعمه للجماعة أو يرفع رايتها أو يرتب اجتماعات لها سيعد مخالفا للقانون.

وقالت شارلوت فير، المسؤولة الكبيرة بوزارة الخزانة البريطانية “المملكة المتحدة وشركاؤها ملتزمون بقطع مصادر التمويل عن حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وأي جهات أخرى تدعم النشاط الإرهابي الذي يمنع السلام المستدام في الشرق الأوسط”.