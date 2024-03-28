البث الإسرائيلية: مواجهة صعبة بين نتنياهو والوزيرين جانتس وأيزنكوت بشأن الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك مواجهة صعبة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزيرين في مجلس الحرب جانتس وأيزنكوت بشأن صفقة الأسرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزيرين جانتس وآيزنكوت قولهم، " كان يمكن أن نكون بمنتصف الصفقة لو بادرنا ولا اختراق لأننا لم نبدأ".

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لعائلات الأسرى، إننا سيطرنا على شمال قطاع غزة وخان يونس ونستعد لدخول رفح.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل لديها أصول استراتيجية لحماس وهذا مفتاح آخر لاستعادة الأسرى، قائلا: "يجب استخدام الأوراق بحكمة في المفاوضات التي أديرها بنفسي لاستعادة كل الأسرى لا بعضهم".

كانت محكمة العدل الدولية، قالت إن تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.

وأضافت العدل الدولية، أنه على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.

وأضافت العدل الدولية: "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات"، مشيرة إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.