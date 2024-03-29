انت الان تتابع خبر خطيب الصدريين يهاجم الطبقة الحاكمة: رفضوا الإصلاح ورضوا بالفساد والانحطاط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدنيناوي، خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "الحاكم مسؤول عن رعيته، وأما نحن فحكامنا سواء أكان محافظًا أو قائممقام أو مديرًا لبلدة أو وزيرًا فقد ضيعوا الفقراء والأرامل بل هدموا منازلهم فوق اثاثهم البسيط بحجة تطبيق القانون مع أن القانون مرن قد ينعش الفقير لكن قلب الحاكم كان الحجارة الصلدة".وتسائل الدنيناوي: "فهل الحاكم يتفقد الفقراء والأيتام؟ انظر إلى رواتب الرعاية لا تسد إيجار الفقير وانظر إلى تخلف المشافي وكثرة المرضى فيها وانعدام العلاج وانظر إلى رفاهية الحكام وامتلاء كروشهم وجيوبهم من السرقات ويتكلمون بها ويفتخرون علنًا".

وأكمل "القضاء وضع على أذنيه وقرًا وخصوصًا عن المساجين الأبرياء وأخص منهم معتقلي جيش الإمام المهدي وغالبية الحكام تدعي الصلة بالإمام علي (عليه السلام) وهو منهم بريء بل هم أولى بالائتمام بمعاوية ويزيد خصوصًا وقد رفضوا فسطاط الحسين ورفضوا الإصلاح ورضوا بالفساد والانحطاط".

