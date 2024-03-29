خارجية روسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة ونعتبر مثل هذه الأعمال استفزازًا

شددت وزارة الخارجية الروسية، على أنّ "الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة"، موضحة "أننا نعتبر مثل هذه الأعمال استفزازًا".

يأتي ذلك بعد ضربات إسرائيلية استهدفت دمشق أمس الخميس، ومدينة حلب منتصف ليل الخميس.

وفي وقت سابق، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على مدينة حلب السورية إلى 44.

وكانت غارات إسرائيلية استهدفت حلب منتصف ليل الخميس، حيث سقط على إثرها عناصر لـ"حزب الله" وفق مصادر وكالة "رويترز"، فيما نعى "حزب الله" عددًا من عناصره ونفّذ عمليتين عسكريتين ردًا على "الاعتداءات الإسرائيلية في دمشق وحلب"، وفق بيانات الحزب.