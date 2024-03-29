غالانت: سنوسع المعركة ونزيد من وتيرة الهجمات في الشمال وسنصل لكل مكان يعمل فيه حزب الله

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى "أننا سنصل إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله في بيروت وفي دمشق وفي أماكن أبعد".

وأعلن "أننا سنوسع المعركة ونزيد من وتيرة الهجمات في الشمال"، زاعمًا "أننا نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لحزب الله".