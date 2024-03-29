غالانت: سنوسع المعركة ونزيد من وتيرة الهجمات في الشمال وسنصل لكل مكان يعمل فيه حزب الله

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى "أننا سنصل إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله في بيروت وفي دمشق وفي أماكن أبعد".
وأعلن "أننا سنوسع المعركة ونزيد من وتيرة الهجمات في الشمال"، زاعمًا "أننا نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لحزب الله".
يأتي تصريح غالانت بعد سقوط عناصر لحزب الله في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة حلب السورية، وفي وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، فيما ينفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد المواقع الإسرائيلية والمستوطنات على طول الحدود الجنوبية، تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأمس، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "أننا قمنا بتمرين لسيناريوهات مختلفة في الشمال".
وجاء تصريح هاغاري، بعد أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أجرى اليوم مناورة مفاجئة لاختبار الاستعدادات لحرب شاملة في الشمال مع لبنان".
بدورها، أكّدت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "التمرين العسكري تمحور حول السيناريوهات المختلفة وخطط الجيش لحرب شاملة مع لبنان"، موضحة أنّ "التمرين كان مفاجئًا وبأمر من رئيس الأركان هرتسي هاليفي وشارك فيه سلاح الجو ووحدة الاستخبارات".
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