الأب سليمان ترأس رتبة دفن المصلوب في كنيسة التجلي للروم الكاثوليك في راشيا الفخار

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ترأس الأب جوزيف سليمان في كنيسة التجلي للروم الكاثوليك في راشيا الفخار في قضاء حاصبيا، رتبة دفن المصلوب بحضور عدد من المؤمنين والمصلين من أبناء البلدة وضباط ورتباء من قوات "اليونيفيل" العاملين في المنطقة.
وفي عظته شدد الأب سليمان على "المحبة والتسامح"، لافتًا إلى الوضع القائم، آملًا أن "تكون خلاصية لكل الناس كقيامة المسيح".
وفي الختام كانت مسيرة في باحة الكنيسة.
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