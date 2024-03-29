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الأب سليمان ترأس رتبة دفن المصلوب في كنيسة التجلي للروم الكاثوليك في راشيا الفخار

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ترأس الأب جوزيف سليمان في كنيسة التجلي للروم الكاثوليك في راشيا الفخار في قضاء حاصبيا، رتبة دفن المصلوب بحضور عدد من المؤمنين والمصلين من أبناء البلدة وضباط ورتباء من قوات "اليونيفيل" العاملين في المنطقة.

وفي عظته شدد الأب سليمان على "المحبة والتسامح"، لافتًا إلى الوضع القائم، آملًا أن "تكون خلاصية لكل الناس كقيامة المسيح".

وفي الختام كانت مسيرة في باحة الكنيسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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