استهدافات إسرائيلية طالت ميس الجبل والخيام ومزارعين في الوزاني دون وقوع إصابات

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ميس الجبل، من دون وقوع إصابات.
هذا، واستهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي بلدة كفركلا بعدة قذائف.
وأثناء قيام عدد من العاملين في مجال الزراعة برش المبيدات الزراعية على المزروعات في محلة ابل القمح على أطراف بلدة الوزاني - قضاء مرجعيون، قام الجيش الإسرائشيلي بإطلاق النار في الهواء في محيط المزارعين ترهيبًا، من دون وقوع إصابات.
وكانت قد أفاد قناة "المنار" عن قصف مدفعي إسرائيلي على الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام.
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