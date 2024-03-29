وزارة الزراعة ردًا على جبور: موضوع استيراد البطاطا يُمكن معالجته بالتفاهم وليس عبر البيانات الشعوبية

ردّت دائرة الإعلام في المديرية العامة لوزارة الزراعة في بيان، على كلام للنائب جيمي جبور عن استيراد البطاطا المصرية إلى لبنان، وأوضحت أنّ "استيراد البطاطا من مصر الى لبنان يخضع لأحكام قانون 48 الصادر عام 1999 الذي ينظم التبادل التجاري بين لبنان ومصر، ويحدد فترة استيراد البطاطا من مصر من 1 شباط لغاية 31 اذار من كل عام".

ولفتت إلى أنّ "في اطار التحضير للموسم الحالي، عقد أكثر من لقاء فني مع المستوردين والنقابات المعنية بمتابعة واشراف من الوزير ومدير عام الزراعة، خلصت الى إصدار قرارين لتنظيم عملية الاستيراد وكذلك الشروط الفنية لضمان جودة وسلامة المنتج".

وقالت الدائرة: "وجهت المصلحة المختصة في المديرية العامة للزراعة بناء لتوجيهات وزير الزراعة اخطارا الى الجانب المصري بوقف التصدير من مصر في يوم 23 اذار 2024 التزاما بتوصيات الاجتماع التشاوري مع النقابات والمستوردين والتعاونيات الزراعية الذي عقد في بداية الموسم، حرصا على مزارعي البطاطا في عكار انتاجنا الوطني".

ولفتت إلى أنّ "كمية البطاطا المستوردة من مصر للأكل هذا العام بلغت 52 ألف طن، والتي لم تتخط الاعوام الماضية رغم وجود اكثر من مليوني نازح سوري في لبنان، بينما بلغت البطاطا المعدة للتصنيع 20 الف طن ومعظم الكمية يتم اعادة تصديرها بعد تصنيعها".

وأضافت الوزارة "جمهورية مصر العربية من اكبر مستوردي التفاح اللبناني والفواكه الصيفية، وقد تجاوز تصدير التفاح ما يزيد عن كمية الـ110 الف طن مع تسهيلات خصوصية من الجانب المصري للمنتوجات اللبنانية لجهة الكشوفات والفحوصات والادخال".

وأعربت عن استغرابها "اللهجة التصعيدية التي صدرت عن النائب جبور في محاولة للتصويب على وزارة الزراعة وطواقمها في المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد، بدل من اتخاذ خطوات عملية يمكن للنائب جبور ان يقوم بها بالتنسيق مع السلطات والجهات اللبنانية المعنية، والاغرب في البيان اشارة النائب جبور الى حضور الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة مع نواب عكار والمزارعين والنقابات والتعاونيات، والتي كانت اجواؤه ايجابية بعكس ما تم تصويره، حيث عبر المزارعون والنقابات عن ارتياحهم للخطوات التي قامت بها الوزارة هذا العام".

ولفتت إلى أنها "تحرص على العلاقة الاخوية المتينة بين لبنان والاشقاء العرب وخصوصا جمهورية مصر العربية، وان الموضوع المطروح ممكن معالجته عن طريق النقاش الأخوي والتفاهم مع الجانب المصري، لما فيه مصلحة المزارع والمستهلك اللبناني والتصدير اللبناني ايضا وليس عبر البيانات الشعوبية المعروفة الأغراض والأهداف. إن ابواب وزارة الزراعة مفتوحة للجميع لأننا نؤمن أن بناء الوطن يحتاج الى النقاش والرؤية والارتكاز الى القانون، لنصل الى دولة المؤسسات باقتصادها البعيد عن الريعية".

وأمس، اعترض جبور على أداء وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن تجاه مزارعي البطاطا في عكار، قائلًا: "عليكم إيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة".