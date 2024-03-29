واشنطن بوست: الولايات المتحدة توافق على تقديم القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم المزيد من القنابل والطائرات الحربية لـ"إسرائيل".

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت خلال الأيام الأخيرة بتزويد إسرائيل بقنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات.

كانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على عودة رئيس الموساد إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفيما سبق نشرت وزارة الصحة بغزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 175 على القطاع.

وقالت الصحة بغزة في البيان اليومي بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيد و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة بغزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32623 شهيدًا و75092 مصابًا منذ الـ7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.