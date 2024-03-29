الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط عمل إرهابي لثلاثة أشخاص كانوا يخططون لتفجير عبوّة ناسفة جنوبي البلاد

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، عن إحباط أنشطة 3 أشخاص كانوا يخططون لـ"عمل إرهابي" في إقليم ستافروبول في جنوب روسيا، وذلك بعد أسبوع من الهجوم على مجمع "كروكوس" في موسكو والذي أدى إلى مقتل 144 شخصًا على الأقل.

وقال جهاز الأمن في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إنّه "تم وضع حد للأنشطة الإرهابية لثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي من خلال تفجير عبوة ناسفة في مكان عام في منطقة ستافروبول".