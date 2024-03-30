روسيا: إحباط أنشطة 3 أشخاص كانوا يخططون لهجوم إرهابي في إقليم ستافروبول

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن إحباط أنشطة 3 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يخططون لهجوم "إرهابي" في إقليم ستافروبول، حسبما أفادت وكالة"سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال الجهاز: "تم إحباط الأنشطة الإرهابية لـ 3 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى خططوا لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير في أحد الأماكن المزدحمة في إقليم ستافروبول".

وأضاف: "تم ضبط مكونات العبوات الناسفة والمواد الكيميائية والعناصر المدمرة في مكان إقامة المتهمين في القضية".

وفتح قسم التحقيق التابع لجهاز الأمن الفيدرالي إجراءاته فى قضية جنائية بموجب المادتين "الخاصتين بالتحضير لارتكاب جريمة ومحاولة ارتكاب جريمة" و "عمل إرهابي".

ومساء يوم الجمعة الماضي، شهدت روسيا وقوع هجوم "إرهابي" على مجمع "كروكوس سيتي" للموسيقى والفنون، حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الرواد، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 144 شخصا ضحايا الهجوم.

كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية أمس الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والمتطرفين القوميين الأوكرانيين، وفق موقع قناة"روسيا اليوم".