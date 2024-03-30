البحرية الأمريكية: حاملة طائرات "ايزنهاور" تواصل عملياتها الهجومية جنوب البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت البحرية الأمريكية، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس أيزنهاور" تواصل عملياتها الهجومية والدفاعية في جنوب البحر الأحمر، للشهر الخامس على التوالي.

وأشارت البحرية الأمريكية، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت إلى أنها قامت بتوفير خدمة الاتصال بالإنترنت اللاسلكي على متن الحاملة؛ لتسهيل التواصل بين البحارة وأهاليهم في الولايات المتحدة.

اليابان تُطلق أول وحدة صواريخ "أرض-بحر" على جزيرة أوكيناوا

أطلقت اليابان، اليوم السبت، أول وحدة صواريخ "أرض-بحر" تابعة للقوات البرية، على جزيرة (أوكيناوا) الرئيسية، في الوقت الذي تعزز فيه دفاعاتها وسط النفوذ البحري الصيني.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن النائب الأول لوزير الدفاع ماكوتو أونيكي قوله:"إن جزيرة أوكيناوا الرئيسية مهمة للغاية للأمن القومي، حيث تقع تقريبًا في منتصف الطريق في سلسلة من الجزر اليابانية تمتد لمسافة 1200 كيلومتر من أقصى جنوب الجزيرة الرئيسية جزيرة كيوشو باتجاه تايوان".

وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن مراسم الإطلاق تأتي عقب إنشاء فوج صواريخ "أرض-سفن" في 21 مارس الماضي، حيث سيقوم الفوج، المجهز بصواريخ موجهة أرض-سفن من النوع 12، بمراقبة السفن العسكرية الصينية التي تبحر في كثير من الأحيان بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو.

وسيبلغ إجمالي الضباط الذين يخدمون في مقر الفوج الجديد وكذلك القوات تحت قيادتهم حوالي 200، وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، وتوجد وحدات صواريخ أرض-بحر أيضًا في جزر مياكو وإيشيجاكي في محافظة أوكيناوا وجزيرة أمامي أوشيما في محافظة كاجوشيما.

وتستضيف محافظة الجزيرة الجنوبية أيضًا الجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.

قائد البحرية التايوانية يزور أمريكا

كشفت مصادر مطلعة عن قيام قائد البحرية التايوانية، تانج هوا، بزيارة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لحضور مراسم عسكرية وبحث سبل تعزيز التعاون البحري الثنائي، فيما تثير الصين تهديدات تجاه الجزيرة.

وذكرت المصادر الأمنية، أن تانج سيزور هاواي، مقر القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لحضور مراسم تغيير قيادة الأسطول، في المحيط الهادئ، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم السبت.

وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن يحضر تانج بعد ذلك مؤتمر"البحر-الجو-الفضاء" في الفترة من الثامن حتى العاشر من أبريل، بالقرب من واشنطن وأن المحادثات جارية لترتيب اجتماع مع رئيسة العمليات البحرية الأمريكية، الأدميرال ليزا فرانشيتي.

وذكرت المصادر، أن زيارة تانج هي جزء من جهود أمريكية، يطلق عليها "نظرية الدفاع المشترك عن الجزيرة" للتنسيق مع تايوان واليابان ودول أخرى لمواجهة القوات المسلحة الصينية، داخل ما تسمى بـ"سلسلة الجزر الأولى" وهي سلسلة تحيط بالمياه الصينية، التي تربط بين اليابان وتايوان والفلبين وبورنيو، وهي جزيرة مقسمة بين إندونيسياوماليزيا وبروناي.

وامتنعت بحرية تايوان ووزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) عن التعليق على نبأ الزيارة، كما لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.