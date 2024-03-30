"النشرة": غارة إسرائيلية على آلية عسكرية تابعة لـ"اليونيفيل" في رميش وسقوط جرحى بينهم لبناني

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران المسير الإسرائيلي نفذ غارة قرب بلدة رميش في القطاع الاوسط على الية عسكرية تابعة لليونيفيل ما ادى الى وقوع عدد من الجرحى من جنود اليونيفيل وجريح لبناني".

وعلى الاثر، حضرت الى مكان الغارة طائرة مروحية تابعة لليونيفيل وتقوم بنقل الجرحى.