تحذير من ظاهرة سرقة مقتنيات غرفة المراسلين الصحافيين على متن طائرة الرئيس الأميركي

كشف موقع "بوليتيكو" الأميركي، في تقرير، عن تفشّي ظاهرة سرقة مقتنيات غرفة المراسلين الصحافيّين، على متن طائرة الرّئيس الأميركي "اير فورس وان".
وأشار إلى أنّ "على مدى سنوات، قام العشرات من الصّحافيّين -وغيرهم- بحشو حقائبهم بهدوء قبل النّزول من الطّائرة بكلّ شيء، من الأكواب المخصّصة لشرب الويسكي والمزّينة بالنّقوش، إلى كؤوس النّبيذ، وأي شيء تقريبًا يحمل شارة طائرة "إير فورس وان".
لكن الشهّر الماضي، أرسلت رابطة مراسلي البيت الأبيض، رسالةً بالبريد الإلكتروني إلى أعضائها، تحمل تحذيرًا صارمًا من أنّ احتفاظ الصحافيّين بعناصر مفقودة من غرفة الصحافة كتذكارات، لم يمرّ دون ملاحظة.
يُذكر أنّه يرافق الرّئيس الأميركي عندما يسافر، 13 صحافيًّا يجلسون في مقصورة في الجزء الخلفي من طائرة البوينغ الرّئاسيّة. وتقوم وسائل الإعلام بدفع تكاليف سفر الصحافيّين، ويشمل ذلك الوجبات والمشروبات الّتي تقدَّم لهم على متن الطّائرة.
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