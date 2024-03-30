وفد من المجلس العام الماروني زار بكركي والسفارة البابوية معيّدًا: نأمل أن ينهض وطننا من جلجلته

توجّه وفدٌ من الهيئة العامة للمجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى، إلى ​بكركي​ ثمّ إلى ​السفارة البابوية​، لتقديم التّهاني ب​عيد الفصح​ إلى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، والسّفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا.

وتقدّم المجلس بالمعايدة القلبيّة للمسيحيّين خاصّةً واللّبنانيّين عامّةً بعيد الفصح المجيد، معربًا عن أمله "مع قيامة سيدنا ​يسوع المسيح​ من الموت، أن ينهض وطننا الحبيب من جلجلته وآلامه الطويلة، ويخرج من هذه الأجواء السّوداء الّتي تحاصر اللّبنانيّين، فنعيش فيه قيامةً حقيقيّةً ووعيًا لقضايانا ومصلحتنا الوطنيّة. المسيح قام حقًّا قام".