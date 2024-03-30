توجّه وفدٌ من الهيئة العامة للمجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى، إلى بكركي ثمّ إلى السفارة البابوية، لتقديم التّهاني بعيد الفصح إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والسّفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا.
وتقدّم المجلس بالمعايدة القلبيّة للمسيحيّين خاصّةً واللّبنانيّين عامّةً بعيد الفصح المجيد، معربًا عن أمله "مع قيامة سيدنا يسوع المسيح من الموت، أن ينهض وطننا الحبيب من جلجلته وآلامه الطويلة، ويخرج من هذه الأجواء السّوداء الّتي تحاصر اللّبنانيّين، فنعيش فيه قيامةً حقيقيّةً ووعيًا لقضايانا ومصلحتنا الوطنيّة. المسيح قام حقًّا قام".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من المجلس العام الماروني زار بكركي والسفارة البابوية معيّدًا: نأمل أن ينهض وطننا من جلجلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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