حثّت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل على "تسريع الموافقة على إجلاء المرضى من غزة وتمكين ذوي الحالات الحرجة من العلاج"، لافتةً الى أنه "حتى الآن نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح بينهم 2198 جريحا".
وكشفت المنظمة، أن "نحو 9000 مريض في غزة بحاجة إلى نقلهم للخارج للحصول على خدمات طبية، وآلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نحث إسرائيل على تسريع الموافقة على إجلاء المرضى من غزة وتمكينهم من العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.