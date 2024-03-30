الصحة العالمية: نحث إسرائيل على تسريع الموافقة على إجلاء المرضى من غزة وتمكينهم من العلاج

حثّت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل على "تسريع الموافقة على إجلاء المرضى من غزة وتمكين ذوي الحالات الحرجة من العلاج"، لافتةً الى أنه "حتى الآن نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح بينهم 2198 جريحا".

وكشفت المنظمة، أن "نحو 9000 مريض في غزة بحاجة إلى نقلهم للخارج للحصول على خدمات طبية، وآلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في غزة".