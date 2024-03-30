"النشرة" تذكّر بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارًا من منتصف هذه الليلة عملًا بالتوقيت الصيفي

تُذكّر "النشرة" بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارًا من منتصف هذه الليلة عملًا بالتوقيت الصيفي. ويأتي ذلك بناء على إعلان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، أنّه "عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 1998/8/20، تذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارًا من منتصف ليل 30-31 آذار 2024 تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي".

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