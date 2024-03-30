"المنار": مسيّرة إسرائيلية استهدفت ساتر موقع للجيش اللبناني في عيتا الشعب ولا إصابات

أفادت قناة "المنار"، بأنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت ساتر موقع للجيش اللبناني في عيتا الشعب، من دون وقوع إصابات". في السياق، وضمن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، استهدف القـصف المدفعي من مرابض القوات الاسـرائيلية الأحياء والمنازل وسط بلدة الضهيرة، ومحيط منطقة الحمامص وأطراف الخيام.

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