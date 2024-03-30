أعلنت الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات الأم تيريز روكز، في بيان، عن اعتذارها، بإسمها وبإسم راهبات سيدة البشارة في جون، عن عدم تقبل التهاني بعيد الفصح المجيد "نظراً للأوضاع المؤلمة والصعبة في لبنان والاراضي المقدسة".
وهنأت روكز اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية خصوصا بالعيد، متمنية "ان يحمل السلام والطمأنية والاستقرار وهداوة البال، ويخرج لبنان من محنته".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات اعتذرت عن عدم تقبل التهاني بعيد الفصح نظرًا لأوضاع لبنان والأراضي المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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