زيلينسكي يتعهد بمواصلة هجمات الطائرات المسيرة على روسيا رغم استياء الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستواصل استهداف منشآت تكرير النفط الروسية على الرغم من استياء الولايات المتحدة من حملتها.

وكان زيلينسكي قد حذر من أن قوات كييف قد تضطر إلى التراجع "خطوة بخطوة" دون المزيد من المساعدات العسكرية من الحلفاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وكتب ديفيد إجناتيوس من صحيفة واشنطن بوست في عمود، نقلا عن مقابلة مع زيلينسكي أجريت أمس الأول الخميس في كييف أن هجمات الطائرات المسيرة هي انتقام من ضربات الكرملين على شبكة الطاقة الأوكرانية وجزء من محاولة لإجبار موسكو على وقفها .

وهاجمت القوات الأوكرانية أكثر من عشر مصاف داخل روسيا بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات خلال الشهر الماضي مما أدى إلى خفض إنتاج الوقود. لكن الضربات أغضبت حلفاء كييف في الولايات المتحدة الذين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الوقود المحلية في عام الانتخابات ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي ، نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه المسألة .

وقال زيلينسكي للصحيفة الأمريكية: "رد فعل الولايات المتحدة لم يكن إيجابيا في هذا الشأن. استخدمنا طائراتنا المسيرة. لا أحد يستطيع أن يقول لنا إنكم لا تستطيعون".

وحث زيلينسكي مرة أخرى على تسريع موافقة الكونجرس على أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تم تعليقها منذ أشهر. وقال إنه بخلاف ذلك، ستضطر أوكرانيا إلى تكثيف قصفها للأهداف العسكرية الروسية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطارات الحربية .

وذكر زيلينسكي في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، هذا الأسبوع بعد التحدث مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: "نحن ندرك أن هناك وجهات نظر مختلفة في مجلس النواب حول كيفية المضي قدما، ولكن الأساس هو الحفاظ على قضية المساعدات لأوكرانيا كعامل موحد".