وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا: لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى

دعا وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفجي وفرنسا ستيفان سيجورنيه، في بيان مشترك، وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة الأسرى.
وحثّ الوزراء، عقب مباحثات في القاهرة، على "إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف مباشرة إلى السكان المدنيين المحتاجين داخل قطاع غزة"، مطالبين بتنفيذ التدابير الموقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل في 26 كانون الثاني و 28 آذار 2024، حول منع الإبادة الجماعية ودخول المساعدات إلى غزة.
وأكّدوا أهمية "دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين بغزة، وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والأسرى".
وحذّر وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن، من "التداعيات المروعة للوضع الإنساني والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة"، مطالبين إسرائيل بإزالة "جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية".
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