مصادر عين التينة لـ"الجديد": بري لن يرد على إتهامات الراعي ولن يسمح بتحوّل الأزمة إلى شيعية مسيحية

أفادت مصادر عين التينة لقناة "الجديد"، بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، "لن يردّ على إتهامات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ولن يسمح أن تتحول الأزمة إلى شيعية مسيحية".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الراعي خلال توجيهه رسالة الفصح لعام 2024، أنّ "المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه، يحرم عمدًا ومن دون مبرّر قانوني دولة لبنان من رئيس، مخالفًا الدستور في مقدّمته الّتي تعلن أنّ لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة، وفي طريقة انتخابه في المادّة 49، وفي فقدان المجلس صلاحيّته الاشتراعيّة، ليكون فقط هيئةً ناخبةً بحسب المادّة 75".