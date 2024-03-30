أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأنّ "مئات المتظاهرين الإسرائيليين اقتحموا حواجز نصبتها الشرطة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقدس". في سياق المظاهرات التي تشهدها تل أبيب والقدس ضد الحكومة وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 متظاهرًا في تل أبيب شاركوا في الاحتجاجات.

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيليون اقتحموا حواجز نُصبت أمام مقرّ إقامة نتانياهو بالقدس والشرطة اعتقلت متظاهرين في تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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