جدعون ساعر: يجب تغيير الحكومة الإسرائيلية وإطالة أمد الحرب انعكست على الجبهة الشمالية ومكانتنا

أشار رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي جدعون ساعر، والذي استقال مؤخرًا من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، إلى أنّ "إطالة أمد الحرب انعكست على الجبهة الشمالية وقضية الأسرى ومكانتنا دوليا".

ولفت إلى أنّه "يجب تغيير الحكومة لأنها ليست جيدة بذاتها وليست جيدة بإدارة الحرب"، موضحًا أنّه "لا يمكن خفض الضغط العسكري ولا إطالة الحرب وكأنه لا قيود زمنية".