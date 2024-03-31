12 قتيلًا و30 مصابًا في قصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية والعشائرية في مدينة غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 30 آخرين في قصف إسرائيلي على اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت بمدينة غزة.

وتقوم هذه اللجان في تأمين قوافل المساعدات وتوزيعها، في ظل الحصار الذي تفرضه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط كارثة إنسانية في القطاع.