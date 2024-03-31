أفادت قناة "الجزيرة"، عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 30 آخرين في قصف إسرائيلي على اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت بمدينة غزة.
وتقوم هذه اللجان في تأمين قوافل المساعدات وتوزيعها، في ظل الحصار الذي تفرضه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط كارثة إنسانية في القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 قتيلًا و30 مصابًا في قصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية والعشائرية في مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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