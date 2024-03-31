المطران عون ترأس قداس منتصف الليل بعشية عيد الفصح في جبيل: القيامة تُعلن انتصار المحبة

ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، قداس منتصف الليل عشية عيد الفصح، في كنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل، بحضور حشد من المؤمنين.

ولفت في عظة ألقاها، إلى أن "في هذه الليلة الكنيسة تفرح لأن المسيح من بعد ان مات على الصليب ووضع في ااقبر قام من بين الاموات وانتصر على الموت".

وأشار إلى أن "المسيح طيلة، حياته التي كان يشفي فيها المرضى، انتهت بطريقة مأساوية، لكنه انتصر على الموت وقيامته أساس إيماننا".

وقال: "القيامة تعلن انتصار المحبة، التي جاء يسوع ليحققها على أرضنا".