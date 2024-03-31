إبراهيم ترأس رتبة الهجمة في زحلة: الشغور الرئاسي تحول لقضية وجود مسيحي الأمر الذي لا يجوز التلاعب به

ترأس راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثواليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، رتبة الهجمة والليتيرجيا الالهية المقدسة في كاتدرائية سيدة النجاة، في زحلة، وذلك بحضور حشد من المؤمنين في عشية عيد الفصح.

ولفت في عظة ألقاها، إلى أن "الاعتراف بأن المسيح قام وأنه حي وحاضر بيننا، يدعوننا لعدم الاستسلام أمام المصاعب".

وأشار إلى "التركيز على أن يتحرر وطننا من أزماته على رأسها أزمة الشغور الرئاسي، فهذه القضية تحولت إلى قضية الوجود المسيحي الذي لا يجوز التلاعب به".

وقال: "حل قضية الشغور الرئاسي مطلب كل من يضع مصلحة لبنان أولا".

وشدد على أنه ليس من حق أحد أن يكذب في هذه القضية وليس من حق أحد تشويه سمعة لبنان من خلال تأخير انتخاب رئيس للبنان".