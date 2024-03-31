وضعوا علم السودان.. إيران تضع علما خاطئا لفلسطين أثناء زيارة وفد حماس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في لقاء جمع بين الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ظهر علم السودان بدلا من علم فلسطين.

وأظهرت صور مشتركة لوفد الجهاد مع المسؤولين الإيرانيين علم إيران، فيما كان في المقابل علم السودان بدلاً عن العلم الفلسطيني.

لكن لاحقاً ظهر العلم الفلسطيني في صور للنخالة وهو يقف إلى جانب اللهيان.

والتقى النخالة أمير عبد اللهيان، خلال زيارته إيران، والتي تضمنت البحث في آخر تطورات الحرب على غزة.

وقبل أيام، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى إيران، حيث أجرى سلسلة لقاءات في سياق البحث في تطورات حرب غزّة.

وزار رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إيران، الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة.

وأجرى هنية ووفده سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وكانت طهران أشادت سابقا بهجوم حماس على إسرائيل ووصفته بأنه "ناجح"، لكنها نفت أي تورط لها فيه.