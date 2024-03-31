المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بالطيران المسير هدفا حيويا في عيلبون بالجليل المحتل

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا صباح اليوم الأحد 31 / 3 / 2024 ، هدفاً حيوياً في عيلبون بالجليل المحتل ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

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