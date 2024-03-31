آلاف الأردنيين تظاهروا قرب السفارة الإسرائيلية مطالبين بإلغاء معاهدة السلام بين البلدين

تظاهر آلاف الأردنيين مساء السبت قرب السفارة الإسرائيلية في عمان مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.
ورفع المتظاهرون أعلاما أردنية وفلسطينية، لافتات كتب عليها "لا للسفارة الصهيونية على الأرض الأردنية" و"لا لسفارة للكيان على أرضك يا عمان" و"قرار الشعب إسقاط إتفاقية وادي عربة"، في إشارة إلى معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994 .
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا قرب مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غرب عمان على بعد حوالى كليومتر من السفارة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة، "راجع يا بلادي راجع على القدس وغزة راجع" و"بدهم نبقى شحادين ضايعين ولاجئين" و"يلي بيسأل شو بيصير غزة ماتت من الجوع" و"قالوا حماس إرهابية كل الأردن حمساوية".
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