ميقاتي اتصل بلازارو متضامنا وتبلغ منه ان التحقيقات في حادث الخط الازرق مستمرة لكشف ملابساته

اتصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالقائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو معبّرا عن "تضامنه مع القوات الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لليونيفيل، ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى". ودان هذا الحادث الخطير.

وقد تبلغ ميقاتي من لازارو ان "اليونيفيل تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته".